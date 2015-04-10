За добу в зоні АТО поранено двох українських бійців - штаб
13:07, 10 квітня 2015Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, двоє отримали поранення, підірвавшись на розтяжках.
Загиблих серед українських військових немає / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок ведення активних бойових дій ніхто з наших бійців не загинув, двоє отримали поранення. Це сталося внаслідок підриву на розтяжках біля населених пунктів Авдіївка та Світлодарськ", - сказав Лисенко.
Нагадаємо, вчора, 9 квітня, УНІАН повідомляв, що за добу отримали поранення троє українських військових.
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