Ситуація в зоні АТО залишається напруженою - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, найбільша кількість обстрілів бойовиками українських позицій спостерігається на Донецькому напрямку, зокрема, в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Піски, де терористи застосовують стрілецьку зброю, 120-міліметрові міномети.

Лисенко зазначив, що "серед бойовиків поширюються чутки про можливий наступ української армії найближчим часом, цим вони виправдовують застосування важкого озброєння".