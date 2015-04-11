Ситуація в зоні АТО залишається напруженою - Лисенко
13:55, 11 квітня 2015Політика
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Ситуація в зоні проведення АТО залишається стабільно напруженою.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, найбільша кількість обстрілів бойовиками українських позицій спостерігається на Донецькому напрямку, зокрема, в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Піски, де терористи застосовують стрілецьку зброю, 120-міліметрові міномети.
Лисенко зазначив, що "серед бойовиків поширюються чутки про можливий наступ української армії найближчим часом, цим вони виправдовують застосування важкого озброєння".
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