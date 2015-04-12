Чубаров вимагає обговорювати постачання води в Крим з Меджлісом

Про це написав глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, зараз немає "жодної причини для того, щоб починати якісь переговори щодо води з окупаційною владою Криму".

Читайте такожУ Держводагентстві назвали умови поставок води в окупований Крим"Міркування деяких депутатів про «економічно обґрунтовані ціни» ніщо інше, як цинізм і зрада щодо кримськотатарського народу, українців, які є в прямому сенсі заручниками окупантів, зазнають щодня приниження і репресій", - написав Чубаров.

Прихильникам поставки дніпровської води в окупований Крим він запропонував "негайно помінятися місцями" з заступником Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом, закритим ФСБ в Сімферопольському СІЗО.