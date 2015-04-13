У Радбезі РФ "стривожені" прагненням України вступити до НАТО через російську загрозу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства з посиланням на секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколу Патрушева.

«Апарат Ради безпеки Росії вивчить проект Стратегії національної безпеки України до 2020 року, презентація якого відбулася напередодні в Києві. Вже сьогодні можна сказати - нас турбує, що ключовими загрозами країни названа політика Росії, а пріоритетом розвитку держави є членство в НАТО і зменшення економічних відносин між нашими країнами», - сказав Патрушев.

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За його словами, остаточні висновки робити рано, але Радбез проаналізує документ, щоб уважніше оцінити можливі загрози національним інтересам Росії.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов під час презентації стратегії національної безпеки України до 2020 року заявив, що Україна розглядає членство в НАТО як єдину гарантію захисту державного суверенітету і територіальної цілісності країни.

«Поділяючи спільні з Європейським Союзом і НАТО цінності, Україна розглядає європейську та євроатлантичну інтеграцію як пріоритетний напрямок своєї зовнішньої і внутрішньої політики. Ми бачимо в членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслив Турчинов.

Він зазначив, що ключовим пріоритетом стратегії національної безпеки є забезпечення готовності держави для відбиття зовнішньої агресії в будь-яких формах.

Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська, однак офіційна влада не визнає факту вторгнення в Україну.