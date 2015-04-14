Президент підписав закон щодо виплати зарплат шахтарям

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон № 278-VIII від 7 квітня 2015 року передбачає відновлення видатків Міністерства енергетики та вугільної промисловості за бюджетною програмою "Державна підтримка державних вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" у розмірі 400 млн грн шляхом перерозподілу коштів, зокрема, з бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

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Залучити кошти цієї бюджетної програми стало можливим у зв'язку з припиненням фінансування реструктуризації підприємств вугільної галузі, які опинилися в зоні проведення АТО.

Зазначені заходи поліпшать фінансово-економічний стан державних вугледобувних підприємств та забезпечать стабільне соціально-економічне становище.