За добу на Донбасі загинули 6 військових, ще 12 поранені - штаб АТО

За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових та 12 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в ході бойових зіткнень загинули 6 українських військових та 12 отримали поранення.