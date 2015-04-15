В Україні продовжують діяти корупційні схеми часів Януковича - СБУ
Наливайченко негативно оцінив сьогоднішню ситуацію по боротьбі з корупцією в Україні.
Голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що в Україні продовжують діяти багато старих корупційних схем, які залишились у спадок від режиму екс-президента Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ повідомив сьогодні під час засідання парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції.
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“Багато корупційних схем, особливо в сфері державних монополій, вони залишились... Щоб зупинити таку корупцію мало переслідування з боку правоохоронних органів, треба щоб робота таких компаній була прозорою”, - зазначив Наливайченко.
Відповідаючи на запитання депутатів, як він оцінює сьогоднішню ситуацію з боротьби з корупцією в Україні, Наливайченко сказав: “Моя оцінка негативна, але не песимістична”.