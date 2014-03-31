Викрито низку корупційних схем у діяльності концерну «ЄДАПС» - МВС

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, продукцію, яка була виготовлена цим концерном, передано до Національного банку України. На сьогодні така продукція, у тому числі біометричні паспорти, вже виготовляються на держаному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна».Читайте такожЄДАПС заявляє про готовність забезпечити українців біометричними документами

«Проте така ситуація наразі не влаштовує осіб, які «кришують» «ЄДАПС», зокрема пана Василя Грицака, який шантажує та намагається чинити тиск на керівництво МВС, проводить «брудну» інформаційну кампанію», - йдеться у повідомленні. У МВС наголошують, що на жодному документі, які мають стосунок до такої інформаційної боротьби, не стоїть його підпис, аби в подальшому не можна було цю особу притягнути до суду.

МВС вкотре зазначає, що позиція відомства щодо протидії корупції, а тим більше в діяльності органів внутрішніх справ, дуже жорстка.