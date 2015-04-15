На допомогу в реформуванні МВС прийдуть італійські експерти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«Глави МВС України та Італії Арсен Аваков та Анджеліно Альфано провели зустріч в рамках офіційного візиту Арсена Авакова до Італійської Республіки. Під час зустрічі були обговорені питання реформування МВС, лібералізації візового режиму з ЄС, а також підготовки до підписання Угоди між Україною та Італією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія», - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають у прес-службі, сторони обговорили розвиток подій на сході України, процес послідовного виконання українською стороною Мінських домовленостей, а також численні порушення режиму припинення вогню з боку російської сторони.

Читайте такожКабмін у суботу розгляне чотири законопроекти щодо реформи МВС - міністр

«У контексті обговорення інтеграції України до ЄС Аваков поінформував Альфано про прогрес, досягнутий українською стороною в реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму. Він також висловив сподівання, що ця інформація буде врахована під час обговорення та ухвалення європейською стороною рішень щодо свободи пересування українців», - повідомляють у МВС

Крім цього, при обговоренні реформування системи МВС України глави правоохоронних відомств обох держав розглянули можливість залучення італійських експертів та використання їхнього досвіду у цьому процесі.

Міністри внутрішніх справ домовилися найближчим часом завершити підготовку до підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

За результатами зустрічі досягнуто домовленості про офіційний візит Міністра внутрішніх справ Італії до України.