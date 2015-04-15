В ОБСЄ запевняють, що спостерігачі не "зливають" позицій сил АТО
Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не причетні до передачі третій стороні інформації щодо позицій українських військовослужбовців на Донбасі.
Про це заявив представник місії Майкл Боцюрків в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Можу вам сказати, що наші колеги працюють в дуже тісній команді. Коли вони приїжджають, ми даємо довгий тренінг, вони підписали кодекс поведінки... Вони працюють у тісній команді, всі зберігають секрети, ніхто не дає інформації третій стороні", - сказав він.
Боцюрків зазначив, що на території України працює 500 спостерігачів ОБСЄ, в тому числі 350 на території Донбасу, з них 24 - делегати з Російської Федерації.
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"Всі люди, що працюють в спецмісії, працюють на спецмісію, а не на країну, з якої вони приїхали", - підкреслив Боцюрків.
Нагадаємо, член парламентського комітету з національної безпеки і оборони Андрій Тетерук заявив, що після відвідування позицій сил АТО представниками ОБСЄ з ним негайно наносять прицільні удари.