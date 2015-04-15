В ОБСЄ запевняють, що спостерігачі не "зливають" позицій сил АТО

Про це заявив представник місії Майкл Боцюрків в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Можу вам сказати, що наші колеги працюють в дуже тісній команді. Коли вони приїжджають, ми даємо довгий тренінг, вони підписали кодекс поведінки... Вони працюють у тісній команді, всі зберігають секрети, ніхто не дає інформації третій стороні", - сказав він.

Боцюрків зазначив, що на території України працює 500 спостерігачів ОБСЄ, в тому числі 350 на території Донбасу, з них 24 - делегати з Російської Федерації.

Читайте такожКлімкін: факти можливої роботи деяких членів місії ОБСЄ на бойовиків існують, їх розслідують

"Всі люди, що працюють в спецмісії, працюють на спецмісію, а не на країну, з якої вони приїхали", - підкреслив Боцюрків.

Нагадаємо, член парламентського комітету з національної безпеки і оборони Андрій Тетерук заявив, що після відвідування позицій сил АТО представниками ОБСЄ з ним негайно наносять прицільні удари.