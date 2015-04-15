Окремі спостерігачі ОБСЄ в зоні АТО працюють на російську розвідку - депутат

Про це заявив народний депутат перший заступник голови фракції "Народний фронт", член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук, повідомляє "5 канал".

"Після відвідин наших позицій офіцерами ОБСЄ по цим позиціям негайно наносяться прицільні удари. Це є досить значним фактором, щоб перестати їм довіряти, тому що якщо їм надається право бути посередниками між воюючими сторонами, вони повинні бути неупередженими. А ми бачимо фотографії де на їх транспорті пересуваються бойовики "ДНР" або "ЛНР". І взагалі, вони сприяють більше стороні, яка контролюється росіянами", - сказав Тетерук.

Читайте такожМісія ОБСЄ не побачила відведення важких озброєнь в зоні АТО

За його словами, протягом останніх років дуже багато посад в ОБСЄ було зайнято саме офіцерами з Росії.

"Наразі у наших спецслужб є безпосередні докази, що деякі офіцери ОБСЄ виконують прямі вказівки Москви і готуються відповідні подання, щоб примусити місію ОБСЄ звільнити цих офіцерів, або позбавити їх права знаходитись в даний період в Україні, адже вони виконують функціональні обов'язки офіцера розвідки – контролюють наші позиції, кількість озброєнь, бойовий стан підрозділів і все, що важливо для прийняття рішення щодо ведення бойових дій", - заявив депутат.