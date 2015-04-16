Яценюк: Сподівання на мир на Донбасі є дуже примарними
15:22, 16 квітня 2015Політика
624 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що сподівання на мир на Донбасі є дуже примарними.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради.
"Важко сказати, яка європейська держава мала і має такі історичні виклики, які має сьогодні Україна", - сказав Яценюк.
Читайте такожВійна на Донбасі вже обійшлася Газпрому в $6 мільярдів - Яценюк
"Росія не виконує Мінські угоди, ви бачите це по телебаченню і в ЗМІ. На жаль, наші сподівання на мир є дуже примарними. І для того, щоб мати мир, завжди треба мати сильні Збройні сили", - сказав глава уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter