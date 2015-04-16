Путін заявив, що допомагає українському народу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів.

«Ми прагнутимемо до того, щоб відновлювати відносини з Україною. Це відповідає нашим інтересам», - сказав Путін.

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За його словами, РФ зацікавлена у виході української економіки з кризи.

«Ми допомагаємо людям, перш за все, ми допомагаємо українському народу - перше. Друге - ми зацікавлені в тому, щоб українська економіка вийшла з кризи, бо це наші сусіди, це партнери, і ми зацікавлені в тому, щоб на наших кордонах був спокій, порядок, а ми мали змогу налагоджувати і розвивати економічні зв'язки з благополучним партнером», - сказав Путін, відповідаючи на питання, чому РФ надала Україні знижку на газ.

Відповідаючи на запитання про стосунки з президентом України Петром Порошенком, Путін сказав: «Партнерів ми не вибираємо, у своїй роботі ми не повинні керуватися симпатіями і антипатіями, ми повинні керуватися інтересами країни».

При цьому він вважає, що бойові дії на Донбасі заганяють ситуацію в глухий кут.

«Було розпочато бойові дії. Вперше це сумно закінчилося, вдруге сумно закінчилося. Третій раз почали - знову трагедія, для українців, насамперед - для української армії. Я вважаю, що це колосальна помилка, і такі спроби заганяють ситуацію в глухий кут», - сказав він.

Путін заявив, що Росія не збирається втручатися і нав'язувати свою позицію щодо ситуації на Донбасі, але може висловлювати власну думку.

«Ми, звичайно, не збираємось втручатися. Це не наша справа - нав'язувати Україні той чи інший спосіб поведінки, але ми маємо право висловити свою думку, тим паче, ми маємо право звернути увагу на необхідність виконання Мінських угод. Ми хочемо, аби вони були виконані і чекаємо цього від усіх наших партнерів, включаючи керівництво України», - додав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам зброю і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.