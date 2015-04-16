Путін заявив, що Порошенко не пропонував йому "забрати Донбас"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі російських державних каналів.

«Ні, нічого подібного не було», - заявив Путін.

Він зазначив, що тоді обговорювалися питання відродження економіки і соціальної сфери Донбасу.

«Там багато проблем, і ми не бачимо бажання сьогоднішніх київських керівників відновлювати соціалку і економіку Донбасу. Ми про це багато говорили, і це все викладено в Мінських домовленостях», - сказав він.

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Путін заявив, що сьогодні спостерігається повна блокада Донбасу.

За його словами, невиплатою пенсій і допомоги на окупованому Донбасі людям, які не воюють, влада України відрізає регіон «своєю рукою».

«Це біда і трагедія, і про це ми говорили», - сказав Путін.

Як повідомлялося, раніше російський Forbes з посиланням на свої джерела писав, що Путін на закритій зустрічі з бюро правління Російського союзу промисловців і підприємців 19 березня розповів бізнесу, що Порошенко запропонував йому "забрати Донбас" у склад Росії. Розмова двох президентів відбулася нібито ще на переговорах у Мінську в лютому.