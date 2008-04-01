Софія Ротару висловить протест НАТО

У Донецьку 3 квітня Партія регіонів проведе "Марш супротивників НАТО" під гаслом "Донбас проти НАТО".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення Партії регіонів, мета акції – "висловити протест планам втягування України до Північноатлантичного альянсу всупереч волі її громадян".

Марш намічено провести з 16.00 до 17.00 по центральній вул.Артема до площі ім. Леніна. На площі вже монтується сцена для мітингу-концерту.

У прес-службі також зазначили, що в мітингу-концерті візьмуть участь "зірки естради", зокрема Софія РОТАРУ.