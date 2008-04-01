Син депутата Київради на джипі протаранив міліцейське авто - ЗМІ

Про це повідомляє "КП в Україні". 30 березня о шостій годині ранку заступник командира полку спеціального призначення ГУ МВС у Києві майор Володимир Дмитренко і прапорщик Андрій Дзус за звичаєм їхали перевіряти пости в Кончу-Заспу.

- Дорога була абсолютно порожньою, - розповідає водій «Жигулів» Андрій Дзус. - Раптом я відчув удар і відразу знепритомнів!

Як з`ясувалося пізніше, за хвилину до цього на трасу виїхала Toyota Land Cruiser. Важкий джип налетів на маленькі «Жигулі» - їх перевернуло на дах.

- Коли я прийшов до тями і розплющив очі, то побачив, як якийсь молодий світловолосий хлопець витягує мене з автомобіля, - згадує прапорщик. - Потім він про щось розмовляв із співробітниками ДАІ. Більше я нічого не пам`ятаю.

Про причини аварії правохоронці поки говорити відмовляються, посилаючись на таємницю слідства. Але можливі два варіанти. Водій іномарки міг не встигнути пригальмувати (за даними джерел в правоохоронних органах, він рухався з швидкістю не менше 180 км/г). Або просто не помітив міліційну машину.

Під час зіткнення майор Володимир Дмитренко одержав закриту черепномозкову травму, струс мозку, а також травми грудної клітки і живота. Постраждав і прапорщик Андрій Дзус. За словами лікарів, у нього закрита черепномозкова травма, травма грудної клітки і лівої ноги.

За неперевіреними даними інформованих джерел в правоохоронних органах, іномарка належить депутатові Київради від Партії регіонів Сергію Зіміну. А за кермом у момент аварії знаходився його 25-річний син Володимир.