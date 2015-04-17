Плотницький готується тікати з накраденим у Росію - штаб АТО
Лідер луганських окупантів Ігор Плотницький готує шляхи для відступу в Росію.
Про це заявив заступник командуючого АТО, полковник Валентин Федічев, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.
"Плотницький гарячково шукає способи отримання "індульгенції" і порятунку від майбутнього гніву ошуканих луганчан", - зазначив Федічев.
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За його словами, захист від цього гніву сепаратист бачить виключно за "частоколом" російських багнетів і навіть боїться своїх місцевих бойовиків, повідомляє newsru.ua.
"Плотницький "молиться" на кожну чергову колону з російським озброєнням і бойовою технікою, а також з російськими солдатами. Він панічно боїться, що хтось чи щось може перешкодити цьому", - підкреслив полковник.
Силовик повідомив, що днями ватажок, з метою встановлення повного особистого контролю над захопленим прикордонпункту "Должанський", наказав роззброїти бойовиків, які там знаходилися.
"Плотницькому вкрай необхідно зараз своє "вікно" в Росію. Час його "режиму" на Луганщині невблаганно спливає, треба готуватися "драпати" і вивозити награбоване", - пояснив Федічев.
Раніше ЗМІ писали, що Плотницький налагодив наркотрафік з Афганістану і знищує польових командирів бойовиків.