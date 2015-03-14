У бойовиків "ЛНР" ввели "сухий закон" вночі
09:45, 14 березня 2015Суспільство
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Бойовики тепер не зможуть купити алкоголь та сигарети вночі.
REUTERS
Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заборонив продаж алкоголю і тютюну з 22.00 до 08.00.
Про це повідомляється на сайті терористів.
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"Заборонити роботу об'єктів торгівлі всіх форм власності, в тому числі реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з 22 години 00 хвилин до 08 годин 00 хвилин", - йдеться у повідомленні на сайті.
Зазначимо, що так званий "указ" було "ухвалено з метою зниження криміногенної обстановки в "Луганській Народній Республіці"".
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