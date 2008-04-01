Франція не підтримає приєднання України та Грузії до ПДЧ

Франція не підтримає приєднання України та Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН заявив в інтерв’ю радіо Франс Інтер, повідомляє Рейтер.

“Франція не дасть зеленого світла на приєднання України та Грузії (до ПДЧ)”, - сказав він.

За словами Ф.ФІЙОНА, Франція не бажає приєднання України та Грузії до ПДЧ, оскільки проти цього налаштована Росія.

“Ми виступаємо проти приєднання України на Грузії до ПДЧ в НАТО, оскільки, на нашу думку, це є неправильною відповіддю на баланс сил в Європі, зокрема, між Росією і Європою. Ми хочемо провести з цього питання діалог з Росією”, - заявив Ф.ФІЙОН.

“Завтра, на самміті НАТО в Бухаресті, Президент Франції зробить з цього приводу заяву”, - додав він.

Як відомо, 2-4 квітня на саміті країн-членів НАТО у Бухаресті розглядатиметься питання про приєднання України та Грузії до ПДЧ в Альянсі.