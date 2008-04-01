У Народній самообороні занепокоєні чутками про «НУ-НС-ЄЦ»

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ називає створення партії «Єдиний центр» випробуванням для демократичної коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Для коаліції це може мати певні випробування. Зокрема, під час голосування, коли група із 5-6 осіб зможе заблокувати прийняття рішення», - сказав О.ДОНІЙ.

Як зауважив народний депутат, кожен громадянин України має право створювати будь-яку громадську організацію чи партію. Таким же правом скористалися і кілька вихідців з "Народного Союзу Наша Україна», які створили нову партію. «Однак проблема в тому, що вони входять до Верховної Ради за списками іншої партії, де в свій час брали на себе відповідні зобов’язання», - сказав О.ДОНІЙ.

Саме через це, за словами члена «Народної самооборони», "виникають занепокоєння у політично активних виборців партії НСНУ та блоку НУ-НС – чи не поставить під загрозу успішну діяльності блоку та коаліції створення нової партії? Тим більше, що недоброзичливці вже поширюють чутки про можливе переформатування у парламенті, за якого «НУ-НС» перетвориться на «НУ-НС-ЄЦ».

«Якщо ми подивимося на кадровий склад нової партії, то це так звана група Віктора БАЛОГИ під керівництвом його соратника Ігоря КРІЛЯ. Це саме та група, яка неодноразово висловлювала свої особливі погляди, виступаючи за інший формат коаліції, широкий», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, лідером політичної партії “Єдиний центр” обрано Ігоря КРІЛЯ. Таке рішення, за даними прес-служби “Єдиного центру”, прийнято на з’їзді партії 27 березня в Києві.

До складу політради партії обрано 35 осіб. До президії партії увійшли народні депутати Оксана БІЛОЗІР, І.КРІЛЬ, Олеся ОРОБЕЦЬ, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Віктор ТОПОЛОВ, голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ і заступник голови Фонду розвитку громадянського суспільства Леся ТАРАН.

Разом з тим сьогодні, 1 квітня, Міністерство юстиції повідомило, що партію "Єдиний центр", яка раніше носила назву «Партія приватної власності», очолив Анатолій ШИБІКО замість Вадима ГУРЖОСА. Відповідні рішення, йдеться в офіційному повідомленні партії на адресу Мін’юсту, були ухвалені V позачерговим з’їздом партії, що відбувся 1 березня 2008 року, та VІ з’їздом партії, який відбувся 20 березня 2008 року.