Розгляд справи Попова перенесли на 15 травня

Таке рішення прийняте у зв’язку з тим, що у членів судової колегії заплановані інші судові засідання, передає Радіо Свобода.

Під час сьогоднішнього засідання суд розглянув позовні заяви потерпілих про відшкодування моральної і матеріальної шкоди.

13 лютого 2015 року Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Олександра Попова.

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За версією слідства, у ніч з 29 листопада 2013 року на 30 листопада 2013 року колишній голова КМДА Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником головного управління МВС України в місті Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями, надав вказівку про завезення на майдан Незалежності в Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників.

Попова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, статті 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.