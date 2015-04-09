Суд продовжить розгляд справи Попова 20 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні.

Тим часом на сьогоднішньому судовому засіданні у справі Попова було, зокрема, оголошено 5 заяв потерпілих, а також повідомлено про надходження до суду 44 цивільних позовів від потерпілих на відшкодування збитків на загальну суму 23 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 23 березня, адвокат Попова Микола Карнаух заявляв, що в рамках кримінального провадження у справі проти екс-голови КМДА до суду надійшло 48 цивільних позовів від потерпілих на загальну суму 50 млн грн.

"Цивільні позови продовжують надходити. Загальна сума на сьогодні близько 50 мільйонів гривень, але ці позови безпідставні і неаргументовані. Олександр Попов не визнає себе винним, не скоював ніякого злочину, а значить не заподіяв шкоди потерпілим", - сказав Карнаух.

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Довідка УНІАН. Попов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУ МВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.