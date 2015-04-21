Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей - МЗС

Росія продовжує намагатися зривати виконання Мінських домовленостей, що перешкоджає відновленню миру в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс сьогодні на брифінгу.

"Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей, а її реальні дії спрямовані на зрив цих домовленостей і продовження агресії проти України", - сказав Перебийніс.

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При цьому речник МЗС зазначив, що блокування Росією виконання Мінських домовленостей, починаючи з самого першого пункту про припинення вогню та відведення важкого озброєння, унеможливлює подальший рух у відновленні миру.

Разом з тим він звернув увагу, що одночасно сьогодні "Росія хоче якихось прямих контактів, вона хоче розмови про реальні кроки, про децентралізацію та конституційну реформу, при тому що сама Росія не може елементарно забезпечити виконання бойовиками і, власне, самою Росією основоположних пунктів, на яких все тримається".

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"Росія та незаконні збройні формування не відводять техніку, а заяви російської сторони з цього приводу не підтверджуються даними ОБСЄ", - сказав Перебийніс, звернувши увагу, що бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових з мінометів, в тому числі мінометів калібру 120-міліметрів, що є грубим порушенням Мінських угод.