Клімкін закликав ЄС створити місію на підтримку виконання Мінських домовленостей

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та держав-партнерів ініціативи «Східне партнерство» в Люксембурзі, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Захід був присвячений підготовці до наступного саміту «Східного партнерства», що відбудеться в Ризі 21-22 травня.

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Виступаючи на пленарному засіданні, Клімкін представив бачення України щодо можливих результатів Ризького саміту і подальшого розвитку ініціативи “Східне партнерство”.

За його словами, Україна, Грузія та Молдова, які уклали угоди про асоціацію з ЄС, постають перед спільними завданнями та викликами у контексті виконання цих угод та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Клімкін висловився за створення окремого формату взаємодії у рамках «Східного партнерства», який об’єднував би ці три країни та враховував нову різношвидкісну динаміку в рамках ініціативи.

Він закликав скористатися триваючим переглядом Європейської політики сусідства для подальшого удосконалення інструментарію співробітництва східних партнерів з ЄС. Ключовим стратегічним питанням у цьому зв’язку, від якого залежатиме майбутній успіх «Східного партнерства», є надання зацікавленим східним партнерам перспективи членства в ЄС за умови досягнення необхідних критеріїв.

З огляду на новий геополітичний та безпековий контекст у регіоні у зв’язку з триваючою агресією РФ проти України Клімкін відзначив потребу подальшого посилення співпраці східних партнерів з ЄС у рамках Спільної політики безпеки та оборони. Він відзначив, що вагомим внеском Євросоюзу у стабілізацію ситуації на Донбасі мало б стати започаткування місії СПБО на підтримку виконання Мінських домовленостей.

Серед можливих конкретних досягнень Ризького саміту «Східного партнерства», які становлять особливий інтерес для України, Клімкін назвав забезпечення прогресу в лібералізації візового режиму та підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.