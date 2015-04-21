Клімкін закликав ЄС створити місію на підтримку виконання Мінських домовленостей
Вагомим внеском Євросоюзу у стабілізацію ситуації на Донбасі мало б стати започаткування місії Спільної політики безпеки та оборони на підтримку виконання Мінських домовленостей.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та держав-партнерів ініціативи «Східне партнерство» в Люксембурзі, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.
Захід був присвячений підготовці до наступного саміту «Східного партнерства», що відбудеться в Ризі 21-22 травня.
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Виступаючи на пленарному засіданні, Клімкін представив бачення України щодо можливих результатів Ризького саміту і подальшого розвитку ініціативи “Східне партнерство”.
За його словами, Україна, Грузія та Молдова, які уклали угоди про асоціацію з ЄС, постають перед спільними завданнями та викликами у контексті виконання цих угод та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
Клімкін висловився за створення окремого формату взаємодії у рамках «Східного партнерства», який об’єднував би ці три країни та враховував нову різношвидкісну динаміку в рамках ініціативи.
Він закликав скористатися триваючим переглядом Європейської політики сусідства для подальшого удосконалення інструментарію співробітництва східних партнерів з ЄС. Ключовим стратегічним питанням у цьому зв’язку, від якого залежатиме майбутній успіх «Східного партнерства», є надання зацікавленим східним партнерам перспективи членства в ЄС за умови досягнення необхідних критеріїв.
З огляду на новий геополітичний та безпековий контекст у регіоні у зв’язку з триваючою агресією РФ проти України Клімкін відзначив потребу подальшого посилення співпраці східних партнерів з ЄС у рамках Спільної політики безпеки та оборони. Він відзначив, що вагомим внеском Євросоюзу у стабілізацію ситуації на Донбасі мало б стати започаткування місії СПБО на підтримку виконання Мінських домовленостей.
Серед можливих конкретних досягнень Ризького саміту «Східного партнерства», які становлять особливий інтерес для України, Клімкін назвав забезпечення прогресу в лібералізації візового режиму та підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.