Завтра шахтарі планують мітингувати під будівлею Ради

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляє, що завтра о 9.00 шахтарі підуть мітингувати до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Волинець сказав під час мітингу біля Міністерства енергетики та вугільної промисловості, де зібралися шахтарі.

“Зараз мені дзвонять лідери з регіонів. Вони говорять про готовність їхати зараз до Києва. Я порахував, що 10 тисяч шахтарів зараз готові їхати сюди на підтримку”, - сказав Волинець.

Читайте такожШахтарі встановили перший намет під Міністерством енергетики в Києві

Він зауважив: “Ми пропонуємо завтра о 9 години зібратися біля Верховної Ради. І коли будуть йти депутати, ви їх знаєте, зупиняти, спілкуватися з ними. І будемо сподіватися, що завтра вони готові будуть розглянути всі питання, які ми виносили. Вони чули наші питання на з'їзді”.

Крім того, за словами Волинця, безліч представників різних громадських організацій готові приєднатися до шахтарів. “Чорнобильці, афганці, представники обманутих вкладників, представники різних громадських організацій, які намагаються захистити тих людей, які не отримують соціальні виплати, які не можуть оплатити комунальні платежі”, - відзначив він.

Волинець також закликав представників міліції, які охороняють вхід до будівлі міністерства, “не провокувати тих, хто тут є”.