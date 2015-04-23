Ляшко поки залишається координатором парламентської коаліції

Про це сам Ляшко сказав в коментарі УНІАН.

Зокрема, на питання, чим закінчилася історія з його відставкою з посади координатора парламентської коаліції, Ляшко відповів: "Ця історія, боюся, закінчиться ще не скоро".

Він нагадав, що позавчора, 21 квітня, зробив заяву про складання повноважень координатора коаліції на знак протесту проти прийняття "закону, фактично не коаліції, про прокуратуру, який перетворює прокуратуру в орган політичного переслідування".

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"І я залишаюся на тій же позиції. Вчора відбулося засідання Ради коаліції, де всі члени коаліції звернулися до мене з пропозицією продовжувати виконувати обов'язки координатора. Я з цього приводу остаточного рішення не прийняв з однієї причини - я хотів би зустрітися з президентом і з прем'єр-міністром, і з цього приводу поговорити з ними", - сказав він.

"Я не тримаюся за посаду. Мені не треба посада координатора для галочки. Я вважаю, що ця посада повинна бути використана для того, щоб в парламенті приймати ті закони, які передбачені коаліційною угодою. А якщо у нас формально коаліція є, а реально, коли треба голосувати, наприклад, за якісь стратегічні закони, спільної позиції в коаліції немає, і на підтанцьовку, за гроші, ресурси, кадри беруть олігархічні групи, то я не збираюся бути координатором такої коаліції", - заявив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко заявив, що глава парлментской фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко замінить його на посаді координатора коаліції.