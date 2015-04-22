У "Батьківщині" не впевнені, що Тимошенко координуватиме коаліцію
07:11, 22 квітня 2015Політика
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У парламентській фракції "Батьківщина" не впевнені, що глава фракції Юлія Тимошенко змінить лідера Радикальної партії Олега Ляшка на посаді координатора коаліції.
Глава фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко / Фото УНІАН
Про це в ефірі телеканалу 112.ua заявив народний депутат від "Батьківщини" Григорій Немиря.
"Ні, я думаю, ця інформація не відповідає дійсності, це буде вирішувати сама коаліція. Я нагадаю, що свого часу, коли була черга координувати лідеру "Самопомочі", він поступився цією чергою Ляшку", - сказав Немиря.
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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 квітня, в ході засідання Верховної Ради лідер Ляшко склав повноваження координатора парламентської коаліції.
Тоді ж Ляшко заявив, що новим координатором коаліції стане лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
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