Шахтарі мітингують під Радою (фоторепортаж)
12:52, 23 квітня 2015Політика
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Обстановка біля парламенту спокійна, тишу порушують лише шахтарі, які стукають своїми касками об бруківку.
Сьогодні біля Верховної Ради України відбувається мітинг шахтарів, які вимагають від влади виплатити борги з заробітної плати, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.
Як повідомляв УНІАН, силовики посилили охорону будівлі парламенту, біля якої мітингують шахтарі. Безпосередньо біля будівлі було виставлено оточення з трьох шеренг правоохоронців на додачу до ще однієї шеренги, яка вартує приблизно в 10 метрах від стін будівлі ВР.
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В цілому обстановка біля парламенту спокійна, тишу порушують лише шахтарі, які стукають своїми касками об бруківку.
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