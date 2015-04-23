Шахтарі мітингують під Радою (фоторепортаж)

Сьогодні біля Верховної Ради України відбувається мітинг шахтарів, які вимагають від влади виплатити борги з заробітної плати, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.

Як повідомляв УНІАН, силовики посилили охорону будівлі парламенту, біля якої мітингують шахтарі. Безпосередньо біля будівлі було виставлено оточення з трьох шеренг правоохоронців на додачу до ще однієї шеренги, яка вартує приблизно в 10 метрах від стін будівлі ВР.

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В цілому обстановка біля парламенту спокійна, тишу порушують лише шахтарі, які стукають своїми касками об бруківку.