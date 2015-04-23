Рада відмовилася створювати Військову міліцію

Крім того, депутати не підтримали пропозицію повернутися згодом до цього питання.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України та коаліційної угоди, а також забезпечення правопорядку і законності у Збройних силах України, правоохоронних органах спеціального призначення та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Читайте такожРада сьогодні розгляне законопроекти про військову міліцію та держзамовлення

Згідно з документом, Військова міліція – правоохоронний орган у підпорядкуванні міністра оборони України, призначений для забезпечення правопорядку і законності у Міністерстві оборони України та ЗСУ.

Законопроектом передбачалося, зокрема, надання повноважень слідчим Військової міліції на досудове розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), а також злочинів, вчинених державними службовцями та працівниками Міноборони, ЗС України під час виконання ними службових обов’язків або в розташуванні військової частини чи на військових об’єктах, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада схвалила ліквідацію УБОЗ і створення в Україні спецназу по типу SWAT.