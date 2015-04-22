Російські спецслужби планували викрасти Парубія та Пашинського - ЗМІ

Українські спецслужби мають інформацію про можливу спецоперацію ФСБ Росії проти першого віце-спікера ВР Андрія Парубія та голови комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського.

Відповідну інформацію "Українській правді" повідомили джерела у спецслужбах.

За інформацією співрозмовника видання, Парубія та Пашинського планували викрасти і доправити до Росії.

Співрозмовник пояснив, що таким чином в Росії хочуть організувати відкритий судовий процес з залученням слідчого комітету РФ і звинуватити українських високопосадовців у причетності до трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

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Згідно з отриманою інформацією, в Росії планують побудувати обвинувачення на тому, що нібито Парубій особисто курирував дії самооборони Одеси під час масових заворушень 2 травня. Обвинувачення щодо Пашинського збиралися побудувати на тому, що він нібито також причетний до цього процесу.

В якості виконавців викрадення, за словами співрозмовника, ФСБ планувала використати дві групи агентів, які є громадянами України.

"Заплановано проведення у Москві так званого "трибуналу над українськими націоналістами", з метою використання Парубія та Пашинського в якості головних обвинувачуваних у цьому процесі, оскільки процес над Савченко (льотчиця, а нині депутат Надія Савченко, яку взяли в полон, а потім викрали та ув’язнили у Росії - УП) провалився", - сказав співрозмовник.

"Українська правда" звернулася до першого віце-спікера Андрія Парубія з проханням підтвердити, або спростувати цю інформацію.

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Він не став її коментувати, але підтвердив, що, починаючи з середи, 22 квітня вперше з часів призначення на державні посади погодився на супровід державної охорони.

"Я можу підтвердити, що від сьогоднішнього дня на короткий проміжок часу я дав добро на надання мені передбаченої державної охорони на вимогу українських спецслужб, які володіють інформацією про загрозу моєму життю", - сказав Парубій.

Як відомо, під час подій в Одесі Парубій був секретарем РНБО, а Пашинський тимчасово виконував обов’язки голови Адміністрації президента.

Парубій після призначення на посаду секретаря РНБО відмовився від державної охорони. Не погодився він на захист і після замаху на нього 24 грудня, коли йому під ноги в центрі міста кинули гранату.