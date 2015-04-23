Порошенко затвердив загальну структуру і чисельність СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Документом визначається штатна чисельність службовців СБУ, необхідних для виконання покладених на неї завдань в особливий період від моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію. Також врегулюване питання визначення чисельності Служби на період дії воєнного стану.

Читайте такожРада збільшила чисельність прикордонників

Так, законом затверджується загальна чисельність СБУ в кількості 27 тис. осіб у мирний час, у кількості 31 тис. осіб - в особливий період (крім періоду дії воєнного стану), а на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом України на особливий період.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України".