Корбан іде в депутати

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Я прийняв рішення йти в політику. Рішення цілком усвідомлене, остаточне і - як кажуть, оскарженню не підлягає. Боротимуся за мандат народного депутата України у виборчому окрузі № 205 Чернігівської області... Я буду висуватися на Чернігівщині. Але це не означає, що я залишаю Дніпро. Це означає, що я хочу змін не в одній області, а по всій Україні, в кожному домі», - написав він.

Читайте такожДніпропетровськ став прифронтовим, але має залишитися мирним містом - КорбанВін також зазначив, що після року боротьби, він зрозумів, що найголовніше завдання влади - спиратися на суспільство, довіряти людям, професійно захищати країну і вміти рахувати державні гроші. Тому що лише тоді, за словами Корбана, суспільство довірятиме владі, і лише тоді інтереси держави будуть дотримані.

Примітка УНІАН. Обраний на позачергових парламентських виборах у 205-му окрузі Валерій Куліч має скласти мандат після призначення головою Чернігівської ОДА.