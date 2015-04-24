В Україні буде підвищено якість харчування військових

Як повідомили в прес-службі глави держави, законом №310-VIII "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо організації харчування особового складу Збройних сил України".

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Цим законом, прийнятим Верховною Радою 9 квітня, внесені зміни в Господарський кодекс України та закон "Про господарську діяльність у Збройних силах України".

Законом запроваджується механізм передачі військовими частинами закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна, необхідного для організації харчування особового складу Збройних сил України в стаціонарних та польових умовах, у користування на безоплатній основі на умовах позики переможців процедур закупівель, які надають послуги з харчування військовослужбовців, з обов'язковим поверненням цього майна після закінчення строку дії договору про закупівлю послуг з харчування.