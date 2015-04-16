В Раді пропонують ухвалити закон про формування резервної армії

Текст законопроекту оприлюднено на сайті парламенту.

Як зазначається в законопроекті, резервна армія - вид Збройних сил України, що формується за рахунок кадрового потенціалу резервістів ЗСУ територіальних громад і діє на їх територіях, або на території, закріпленій командуванням ЗСУ для створення (рубежу) оборони та здійснення захисту відповідних територіальних громад (за виключенням випадків тотальної війни або загальної мобілізації).

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Передбачено встановити, що формування резервної армії мають статус військових частин (або відповідних підрозділів військових частин) України відповідно до місця формування та напрямків застосування підрозділу.

Підрозділи резервної армії формуються військовими комісаріатами на базі відповідних територіальних громад (сільської, районної, міської, районної в місті, обласної) – як окремих частин (або підрозділів частин), і мають у назві зазначену місцевість (або громаду) формування.

Згідно з законопроектом, військові комісаріати, які формують підрозділи резервної армії, набувають статусу розпорядника коштів відповідних статей бюджету ЗСУ.

Підрозділи резервної армії напряму підпорядковуються командуванню ЗСУ через структуру військових комісаріатів (а у випадку війни або загальної мобілізації – безпосередньо).

Командування територіальними з'єднаннями резервної армії здійснюється штабом РА, що формується і підпорядковується Генштабом ЗСУ.

Підрозділи резервної армії, за узгодженням з командуванням РА та за наявності відповідного наказу Генштабу ЗСУ, можуть підпорядковуватись органам місцевого самоврядування територіальних громад з метою усунення наслідків або попередження стихійних лих, з метою дотримання конституційного і правового ладу на територіях громад, а також у випадках виникнення інших надзвичайних ситуацій, якщо з цими завданнями не справилися (за фактом) органи внутрішніх справ та сили МНС.

Передбачається, що військовослужбовець резерву має право також підписати строковий контракт терміном від трьох місяців на службу в інших видах ЗСУ, з умовою повернення до частини резервної армії після вичерпання терміну відповідного контракту.

Призову на військову службу до резервної армії ЗСУ на загальних підставах підлягатимуть громадяни віком від 22-ти до 45 років.