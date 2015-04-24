З фракції "Блок Петра Порошенка" вийшов нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

Нагадаємо, народний обранець від партії "Самопоміч" Андрій Мірошник склав мандат народного депутата після скандалу з путівкою на Мальдіви.