З фракції "Блок Петра Порошенка" вийшов нардеп
13:09, 24 квітня 2015Політика
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Народний депутат Федір Негой вийшов зі складу фракції “Блок Петра Порошенка”.
Федір Негой / Вікіпедія
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.
Нагадаємо, народний обранець від партії "Самопоміч" Андрій Мірошник склав мандат народного депутата після скандалу з путівкою на Мальдіви.
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