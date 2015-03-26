Сироїд: Сьогодні парламент можна порівняти з людиною, яка пережила важке насильство

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Верховна Рада пережила дуже важку епоху приниження. Сьогодні у нас парламент, який можна порівняти з людиною, яка пережила тяжке насильство і тільки приходить у себе», - говорить Сироїд.

Вона називає сильними друге і третє скликання Верховної Ради (1994-1998 і 1998-2002 роки). «Тоді парламент був самостійним і сильним гравцем. Його не зміг підпорядкувати собі навіть президент Леонід Кучма. Але в 2000 році фактично відбувся парламентський переворот, коли Віктор Медведчук провів виїзне засідання Верховної Ради, і з цього моменту парламентаризм почав кульгати. В 2004 році було запроваджено імперативний мандат, після чого депутати перетворилися на безправних кріпаків, а всі рішення приймали лідери фракцій», - вважає Сироїд.

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За її словами, до абсурду ситуація була доведена під час попереднього скликання: рішення приймалися, коли в залі 50 депутатів, а на табло висвічувалося, що їх 226.

«Молоді депутати не пам'ятають, що таке нормальний парламент. Деякі зараз навіть не розуміють, для чого потрібна повна процедура розгляду законопроектів. Запитують: «Навіщо ми будемо сидіти 2,5 години, якщо можна все за півгодини розглянути?»», - розповідає Сироїд.

Однак, на її думку, сильна сторона молодих, раніше не пов'язаних з політикою депутатів у тому, що у них немає зобов'язань. Вони не пов'язані з бізнесом, який прагне відстоювати свої інтереси.

Повну версію інтерв'ю з Оксаною Сироїд читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».