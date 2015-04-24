Мірошник з "Самопомочі" після скандалу з путівкою на Мальдіви склав мандат депутата

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цієї політичної сили. "Я складаю мандат депутата Верховної Ради. Я далі вважаю, що бідний політик не побудує багатої України. Тим більше її не побудують політики, які прикидаються бідними. Я повертаюся до своєї улюбленої справи – телекомунікаційного бізнесу. Я завжди був вільною людиною і хочу надалі нею залишатися. Далі буду підтримувати важливі суспільні ініціативи, зокрема допомагати нашим славетним воїнам. Приношу вибачення усім виборцям, які вважають мою поведінку негідною честі їх представляти. Бажаю своїм колегам витримати весь тиск", - процитувала Андрія Мірошника прес-служба.

Зазначимо, що 23 квітня у Верховній Раді фотожурналісти зняли листування Андрія Мірошника по мобільному телефону, в якому він планував відпустку на Мальдівах. Депутат безпосередньо в сесійній залі вів переговори про покупку туру на Мальдіви, вартість якого для депутата з родиною становить понад 10 тис. євро (234 тис. грн), при спеціальному курсі" 22,75 грн/євро.

Між тим, лідер фракції "Самопоміч" Юрій Березюк вважає рішення Андрія Мірошника про складення депутатських повноважень "вчинком гідної і вільної людини".