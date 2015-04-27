Клімкін: На саміті Україна-Євросоюз досягнуто прогрес щодо місії ЄС для Донбасу

Про це він повідомив у Twitter.

Читайте такожКлімкін закликав ЄС створити місію на підтримку виконання Мінських домовленостей

"Саміт Україна - Євросоюз: три президенти та друзі мали гарну розмову. Прогрес досягнуто, в тому числі щодо місії ЄС для Донбасу, нашої дороги до безвізового режиму та багато іншого", - написав Клімкін.

EU-UA: 3 presidents and friends had a good discussion. Progress achieved, incl on EU mission for Donbas, our road to visa-free and much more — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 Квітень 2015

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 квітня, у Києві розпочав роботу 17-й саміт Україна-ЄС.

Це перший саміт між Україною та Євросоюзом після подій на Майдані, який присвячений реалізації Угоди про асоціацію та політичним і економічним реформам в Україні, включаючи питання фінансової та іншої допомоги з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, 20 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та держав-партнерів ініціативи Східне партнерство в Люксембурзі Клімкін заявив, що вагомим внеском Євросоюзу в стабілізацію ситуації на Донбасі могло б стати заснування місії спільної політики безпеки і оборони в підтримку виконання Мінських домовленостей.



