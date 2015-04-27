Клімкін: На саміті Україна-Євросоюз досягнуто прогрес щодо місії ЄС для Донбасу

17:17, 27 квітня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на саміті Україна-Європейський Союз досягнуто прогрес щодо місії ЄС для Донбасу.

REUTERS

Про це він повідомив у Twitter.

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"Саміт Україна - Євросоюз: три президенти та друзі мали гарну розмову. Прогрес досягнуто, в тому числі щодо місії ЄС для Донбасу, нашої дороги до безвізового режиму та багато іншого", - написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 квітня, у Києві розпочав роботу 17-й саміт Україна-ЄС.

Це перший саміт між Україною та Євросоюзом після подій на Майдані, який присвячений реалізації Угоди про асоціацію та політичним і економічним реформам в Україні, включаючи питання фінансової та іншої допомоги з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, 20 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та держав-партнерів ініціативи Східне партнерство в Люксембурзі Клімкін заявив, що вагомим внеском Євросоюзу в стабілізацію ситуації на Донбасі могло б стати заснування місії спільної політики безпеки і оборони в підтримку виконання Мінських домовленостей.


 

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