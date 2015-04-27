У Києві відкрився саміт Україна-ЄС

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби президента України, це перший саміт між Україною та Євросоюзом після подій на Майдані. Він буде присвячений реалізації Угоди про асоціацію та політичним і економічним реформам в Україні, включаючи питання фінансової та іншої допомоги з боку Євросоюзу.

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В даний час проходить зустріч Петра Порошенка з президентом Європейської ради Дональдом Туском іпрезидентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у форматі "тет-а-тет".

По завершенню зустрічі президентів відбудеться пленарне засідання, під час якого обговорюватимуться процес реформ в Україні та галузеве співробітництво.

За підсумками саміту Україна-ЄС відбудеться спільна прес-конференція президентів.