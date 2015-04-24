Євросоюз ще не прийняв рішення щодо місії на Донбасі

Про це заявив офіційний представник ЄС, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в Брюсселі про готовність Євросоюзу обговорювати цю тему під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 27 квітня в Києві.

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Він нагадав, що Євросоюз отримав лист міністра закордонних справ України Павла Клімкіна із запитом щодо місії ЄС, з якою "пов'язано багато ідей". "Я можу сказати, що на цьому етапі ми вивчаємо в деталях ці пропозиції. Зараз ЄС не має позиції з цього питання", - сказав чиновник.

Він підкреслив, що ключовим питанням для Євросоюзу залишається повне виконання мінських домовленостей і функціонування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. "Це наш пріоритет. Ми докладаємо всі зусилля, щоб це було успішним", - підкреслив представник Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та держав-партнерів ініціативи Східне партнерство в Люксембурзі Павло Клімкін заявив, що вагомим внеском Євросоюзу в стабілізацію ситуації на Донбасі могло б стати заснування місії спільної політики безпеки і оборони в підтримку виконання мінських домовленостей.