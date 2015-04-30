Порошенко: Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне собі Донбас і Крим
22:09, 30 квітня 2015Політика
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Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне собі Донбас і Крим.
найоптимальніший сценарій для України - це є припинити війну і повернути Донбас мирним шляхом / Фото УНИАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу СТБ.
“Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне собі Донбас і Крим. Скільки це займе часу? Стільки, скільки потрібно... Але ми будемо безкомпромісними в цьому напрямку”, - зазначив президент.
Він наголосив, що “найбільш оптимальний сценарій для України - це є припинити війну і повернути Донбас мирним шляхом”.
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“Ми маємо все зробити для того, щоб це відбулося”, - сказав Порошенко.
Він знову наголосив на необхідності дотримання режиму припинення вогню.
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