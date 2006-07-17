Мокріді радить Регіонам не танцювати на граблях

Керівник інформаційного департаменту блоку "Наша Україна" Тетяна МОКРІДІ наголошує, що, коментуючи події від імені «Нашої України», "ніколи не висловлює особисті думки, оскільки є офіційним речником блоку "Наша Україна" і членом ради партії НУ".

Про це вона заявила у розмові з кореспондентом УНІАН, коментуючи заяву Партії регіонів, у якій зазначалося, що керівник прес-служби «Нашої України» перевищує власну роль у діалозі між політичними силами.

"Партії регіонів, яка минулого тижня зробила велику помилку, побивши журналіста, необхідно зробити висновки і не танцювати на граблях, бо їхня заява – це логічне продовження скандалу журналістського і намагання заткнути рота тим, хто є їм неугодним", - зазначила вона.

"Я і надалі відповідатиму на питання журналістів і даватиму оцінки політичним подіям від "Нашої України", - підкреслила Т.МОКРІДІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партії регіонів розповсюдила заяву, у якій, зокрема, сказано: “Неврівноважений тон і арогантність, з якою керівник прес-служби блоку «Наша Україна» Т.МОКРІДІ дозволяє собі висловлювати свої приватні оціночні судження стосовно учасників переговорного процесу свідчить про перевищення нею її власної ролі в процесах, що відбуваються”.

Партія регіонів впевнена, що непродумані “надто емоційні висловлювання Т.МОКРІДІ завдають шкоди пошуку консенсусу і взаєморозуміння між політичними силами, що представляють різні групи нашого суспільства”. На думку членів партії, “войовничий непрофесіоналізм стає на заваді досягненню громадянського миру та злагоди, якого так бажають прихильники конструктивного діалогу як в антикризовій коаліції, так і в середовищі пропрезидентської політичної сили”.

”Тон заяви, яким керівник прес-служби «Нашої України» прокоментувала сьогодні позицію голови Політради Партії регіонів Миколи АЗАРОВА – чергове підтвердження непрофесійності цієї журналістки, яка замість безстороннього інформування бере на себе невластиві функції демонструвати власну позицію і приватне ставлення до переговорів, для участі в яких вона справді не уповноважена”, - заявила Партія регіонів.