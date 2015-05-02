Чубаров закликав ООН засудити дії Росії в анексованому Криму

Про це він зявив під час обговорення резолюції підсумкових документів на Постійному форумі ООН з питань корінних народів, повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте такожЧубаров: "Влада" Криму використовує свято Хидирлез для розділення кримських татар"Пропоную Постійному форуму включити у підсумкові документи за результатами нашої роботи, положення, що вказують на загрози кримськотатарському народу внаслідок незаконної окупації Криму і вимагають від країни-окупанта повністю дотримуватися прав корінного народу Криму", – заявив Рефат Чубаров.

Він також зазначив, що соціальних, економічних і культурних прав кримських татар в умовах окупації дотримуватися неможливо, і треба докласти всіх зусиль, щоб деокупувати незаконно анексовані території.

Постійний форум ООН з питань корінних народів був заснований згідно з резолюцією 2000/22 Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) від 28 липня 2000 року.

Постійний форум наділений повноваженнями "обговорювати питання корінних народів у рамках мандату Ради у тому, що стосується економічного і соціального розвитку, культури, навколишнього середовища, освіти, охорони здоров'я та прав людини".