ФСБ підключилася до дискредитації конгресу кримських татар - Чубаров
Федеральна служба безпеки та інші спецслужби РФ намагаються дискредитувати майбутній Всесвітній конгрес кримських татар, який пройде в Туреччині 1-2 серпня.
Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Відповідно, до спроб дискредитації майбутнього Всесвітнього конгресу кримських татар спішно підключилися ФСБ та інші спецоргани РФ. Найбільш неадекватні твердження в стилі відомого Геббельса доручено озвучувати відщепенцям, частин, що постійно труться об чоботи окупантів... Звідси і їх завзяття, бо в будь-який момент може піти стусан від господарів, незадоволених завзяттям своїх шавок", - зазначив він.
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Чубаров також повідомив, що проведення Всесвітнього конгресу кримських татар зруйнувало "останні надії окупантів та їх нечисленних маріонеток з числа співвітчизників використовувати багатомільйонну кримськотатарську діаспору з метою прикриття злочинів, здійснених і здійснюваних в Криму".