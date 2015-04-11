ФСБ підключилася до дискредитації конгресу кримських татар - Чубаров

Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Відповідно, до спроб дискредитації майбутнього Всесвітнього конгресу кримських татар спішно підключилися ФСБ та інші спецоргани РФ. Найбільш неадекватні твердження в стилі відомого Геббельса доручено озвучувати відщепенцям, частин, що постійно труться об чоботи окупантів... Звідси і їх завзяття, бо в будь-який момент може піти стусан від господарів, незадоволених завзяттям своїх шавок", - зазначив він.

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Чубаров також повідомив, що проведення Всесвітнього конгресу кримських татар зруйнувало "останні надії окупантів та їх нечисленних маріонеток з числа співвітчизників використовувати багатомільйонну кримськотатарську діаспору з метою прикриття злочинів, здійснених і здійснюваних в Криму".