Місія ОБСЄ стурбована обстрілами своїх представників на Донбасі

Глава Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, посол Ертугрул Апакан висловив глибоку стурбованість з приводу збільшення кількості інцидентів за участю представників СММ на Донбасі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Найсерйозніший інцидент стався в суботу вдень, коли патруль моніторингової місії потрапив під обстріл у Широкиному. На щастя, поранень вдалося уникнути, зазначив Апакан.

Він додав, що також у суботу в Пісках (біля Донецького аеропорту) поруч із патрулем ОБСЄ приземлилися чотири міни. Тоді там не було ніяких боїв, ситуація була спокійна.

Менш ніж через дві години той же патруль потрапив під вогонь в Авдіївці, зокрема із застосуванням 152-міліметрової артилерії, забороненої мирними домовленостями. В обох випадках ніхто не постраждав.

Читайте такожБойовики 35 разів порушували режим припинення вогню"СММ є беззбройною цивільною місією. Для того, щоб у повній мірі виконувати завдання, покладені на неї згідно з Мінськими угодами 57 державами-учасниками ОБСЄ, вона потребує необмеженої і - головне - безпечного доступу до всіх районів зони конфлікту", - наголосив Апакан.

Посол повторив свій заклик до всіх сторін до максимальної стриманості й забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ. Він додав, що СММ продовжує переглядати заходи безпеки у зв'язку з останніми подіями.