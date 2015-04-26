Чубаров: "Влада" Криму використовує свято Хидирлез для розділення кримських татар

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму зверненні до кримчан, оприлюдненому в неділю 26 квітня, повідомляє Крим.Реалії.

«Для поділу нашого народу, для віддалення нас від боротьби, для того щоб приховати всі скоєні і поки ще не скоєні злочини від усього світу, кримські окупанти оголосили проведення Хидирлеза 3 травня і готуються до цього. Сенс цієї хитрості всі ви добре розумієте. На жаль, у своїх злочинах окупанти використовують схожих на себе людей з-поміж наших співвітчизників», – зазначив Чубаров.

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За словами лідера Меджлісу, кримчанам необхідно не дати тим, хто окупував Крим, «можливість втягнути їх у ці брудні ігри».

«Усі ми повинні відкрито відповісти на запитання: коли молоді кримські татари зникають і деяких з них знаходять убитими, коли нашому лідеру Мустафі Джемілєву, главі Меджлісу, нашим соратникам Ісмету Юкселю, Сінаверу Кадирову заборонено жити на батьківщині, коли Ахтем Чийгоз і Алі Асанов під арештом, коли телеканал АТР й інші національні медіа закриті, коли наші підприємці кожен день перебувають під тиском, а сотні людей судять і викликають на допити, чи можна приєднуватися до святкування Хидирлеза, організованого цими злочинцями?», – підкреслив він.

Чубаров, звертаючись до кримчан, нагадав, що важкі часи «обов'язково пройдуть», і закликав їх бути більш терплячими й уважними один до одного.

Також він нагадав про необхідність прищеплювати молоді національні почуття і патріотизм, зберегти єдність і гідність кримськотатарського народу.