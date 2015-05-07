Порошенко: необхідно створити новий міжнародний порядок безпеки
21:03, 07 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності створення нового міжнародного порядку безпеки.
Ми повинні створити новий міжнародний порядок безпеки / твіттер Порошенка
Про це він заявив під час політичної панелі "Європейська інтеграція, як урок отриманий після Другої світової війни" сьогодні у Гданську, де він бере участь у заходах з відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі.
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"Ми повинні створити новий міжнародний порядок безпеки, який би забезпечив порядок і відповідальність кожної країни-учасниці", - сказав Петро Порошенко.
Він підкреслив, що ООН повинна зробити все для врегулювання ситуації на Донбасі і, зокрема, направити туди миротворчу місію.
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