Порошенко: необхідно створити новий міжнародний порядок безпеки

Про це він заявив під час політичної панелі "Європейська інтеграція, як урок отриманий після Другої світової війни" сьогодні у Гданську, де він бере участь у заходах з відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі.

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"Ми повинні створити новий міжнародний порядок безпеки, який би забезпечив порядок і відповідальність кожної країни-учасниці", - сказав Петро Порошенко.

Він підкреслив, що ООН повинна зробити все для врегулювання ситуації на Донбасі і, зокрема, направити туди миротворчу місію.