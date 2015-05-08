Верховна Рада зібралася на урочисте засідання до 70-річчя перемоги над фашизмом
12:35, 08 травня 2015Політика
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Депутати Верховної Ради зібрались на урочисте засідання, присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, місцю та ролі Українського народу у Другій світовій війні.
В Раді проходить урочисте засідання / скриншот відео
Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею парламенту виступає військовим оркестр, а також вишикувалася почесна варта.
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У сесійній залі збираються народні депутати, на одязі яких прикріплені маки. Також у сесійній залі на перших рядах сидять ветерани Другої світової війни.
Крім того, у залі також присутні глави українських церков.
На табло транслюються військові фотографії та фото з гаслами й логотип, присвячені святу Перемоги.
На засіданні очікується виступ президента Петра Порошенка, який вже прибув у супроводі глави уряду Арсенія Яценюка в Верховну Раду.
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