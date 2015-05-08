Верховна Рада зібралася на урочисте засідання до 70-річчя перемоги над фашизмом

Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею парламенту виступає військовим оркестр, а також вишикувалася почесна варта.

Читайте такожСьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті та примирення

У сесійній залі збираються народні депутати, на одязі яких прикріплені маки. Також у сесійній залі на перших рядах сидять ветерани Другої світової війни.

Крім того, у залі також присутні глави українських церков.

На табло транслюються військові фотографії та фото з гаслами й логотип, присвячені святу Перемоги.

На засіданні очікується виступ президента Петра Порошенка, який вже прибув у супроводі глави уряду Арсенія Яценюка в Верховну Раду.