Після люстрації з МВС звільнено 15 керівників - Аваков

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та наказу МВС України від 14 листопада 2014 року № 1229 «Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади»» у Міністерстві внутрішніх справ пройшов другий етап перевірки керівників територіальних органів, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу внутрішніх справ у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. На підставі пункту 8 частини 1 статті 3 Закону України «Про очищення влади» вказані керівники підлягають звільненню із забороною займати посади в органах державної влади протягом десяти років.

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У зв’язку з цим наказом Міністра внутрішніх справ від 8 травня 2015 року з органів внутрішніх справ звільнені наступні керівники, які підлягають люстрації: Дитюк Володимир Зеновійович, начальник УМВС України на Львівській залізниці, Шаповал Михайло Анатолійович, заступник начальника УМВС України на Львівській залізниці – начальник кримінальної міліції, Боровенський Руслан Юрійович, перший заступник начальника УМВС України на Придніпровській залізниці – начальник слідчого відділу, Тригуб Олексій Васильович, перший заступник начальника Управління – начальник слідчого відділу Управління МВС України на Південній залізниці , Россоха Сергій Володимирович, перший заступник начальника Управління МВС України в Закарпатській області – начальник слідчого управління, Полковніков Григорій Васильович, заступник начальника УМВС в Житомирській області – начальник кримінальної міліції; Мірошніченко Олександр Дмитрович, перший заступник начальника ГУМВС у Дніпропетровській області – начальник слідчого управління; Толмачов Анатолій Вікторович, заступник начальника УМВС України на Південній залізниці – начальник міліції громадської безпеки, Маруняк Сергій Романович, заступник начальника ГУМВС – начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС України у Львівській області; Губенко Вячеслав Володимирович, начальник ВКЗ УМВС на Південно-західній залізниці; Сокірко В’ячеслав Павлович, заступник начальника УТМ МВС; Будзинський Микола Петрович, ДНДІ МВС України, начальник науково–дослідної лабораторії; Зінченко Валерій Михайлович, заступник начальника ДІАЗ МВС, Гебеш Олександр Іванович, заступник начальника УМВС в Закарпатській області – начальник МГБ; Школьний Олег Михайлович, заступник начальника УБНОН МВС.

Люстраційна перевірка інших категорій службовців МВС, відповідно до Закону України «Про очищення влади» триває згідно з порядком та графіком, затвердженим Мінюстом.

«Сподіваюся, що на зміну звільненим прийдуть люди, здатні увібрати з минулого весь необхідний досвід, і орієнтовані на майбутнє якісно нової української поліції», – підкреслив Аваков.