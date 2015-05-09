Україна більше не святкуватиме День Перемоги за російським сценарієм - Порошенко

Україна більше ніколи не святкуватиме свято Перемоги за російським сценарієм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії складання військової присяги новобранцями окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України, що проходить у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни.

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“Ми більше ніколи не святкуватимемо цей день за російським сценарієм, який передбачає холоднокровне використання нашого Дня Перемоги для апології експансіоністської політики щодо сусідів, для утримання їх в своїй орбіті, для відродження імперії”, - сказав він.